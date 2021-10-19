Сейчас в Сирии остается 11 семей граждан Украины.

Сегодня, 19 октября, успешно завершилась четвертая операция по эвакуации граждан Украины из региона северо-восточной Сирии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Facebook.

"Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства", - подчеркнула Маляр.

Она напомнила, что в 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях – Аль Холл и Родж – на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины (женщины и дети). С конца 2020 года Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Министерство иностранных дел начали проводить специальные операции по эвакуации граждан Украины из Сирии.

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"Сегодня проведена 4-я такая операция, которая состоялась с помощью почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана. Планируется финальная (5-я) операция по эвакуации, после чего все граждане Украины будут полностью эвакуированы из региона северо-восточной Сирии ("Сирийский Курдистан")", - написала Маляр.

По ее словам, сейчас в Сирии остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря Аль Холл, подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

По информации телеканала "Дом", сегодня в Украину из Сирии вернули пятерых украинских граждан – женщину с четырьмя детьми.

Как сообщал УНИАН, недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал подготовку нового эвакуационного рейса для украинцев из Афганистана.

Автор: Екатерина Гирнык