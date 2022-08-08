Кроме того, еще одна группа мародеров подорвалась на взрывном устройстве времен обороны города.

В Мариуполе процветает мародерство и произвол оккупантов. Россияне и "ДНРовцы" не могут поделить награбленное.

Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

По его данным, вчера вечером на Левобережном районе в частном секторе произошла стрельба между россиянами и "ДНРовцами".

"На этот раз не распределили награбленное. По предварительной информации один россиянин легкораненый и за это пять "ДНРовцев" арестованы. Надеемся на скорую расправу российского военного недоправосудия", - отметил он.

Кроме того, в одном из домов Приморского района прогремело три взрыва. По данным Андрющенко, подорвалось двое бурятов-подрядчиков. Еще двое в тяжелом состоянии.

"Влезли мародерить – нарвались на минометные мины со времен обороны Мариуполя. Не жалко от слова совсем. Мариуполь мстит", - отметил Андрющенко.

В то же время оккупанты проводят срочную эксгумацию тел убитых мариупольцев. Процедура, по словам советника мэра, принесла "неожиданные результаты".

"Из-за нарушения могил части тел людей растаскивали звери по улицам. Такая картина вновь становится типичной", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты собирают тюремные клетки на сцене филармонии в Мариуполе, чтобы устроить показательный судебный процесс над военнопленными.

Городской голова Вадим Бойченко, комментируя это, отметил, что российские оккупанты продолжают пренебрегать всеми международными нормами. Он призвал мировое сообщество, ООН и "Красный Крест" вмешаться в ситуацию и добиться соблюдения правил обращения с военнопленными.

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