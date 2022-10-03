Михаил Подоляк считает, что вопрос реинтеграции Крыма не является тяжелым.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк спрогнозировал, когда и как оккупированный Крым может вернуться под контроль Украины.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"Я не сомневаюсь что Крым будет наш, но тут есть вопрос сроков. Все зависит от двух параметров - это оружие и падение одного из двух основных городов, которые спровоцировали. Донецк и Луганск являются символами варварской цивилизации. Более криминальных анклавов придумать в наше время нельзя. Я, кстати, максимальный сторонник того, что мы должны максимально быстро зайти именно в Донецк и Луганск. Эти два города должны пасть. Это символически. И после этого не только финал войны быстро будет понятен, но и обрушение политической системы в России произойдет", - сказал советник.

Подоляк считает, что вопрос реинтеграции не является тяжелым.

"Вы сейчас хотите вернуться в парадигму 2014 года с тем, что нужно быть аккуратно, что люди там под влиянием пропаганды находились. Я считаю, что субъекты, которые чрезвычайно активно поддерживали российскую оккупацию, служили в рядах российских оккупационных войск или в оккупационной администрации, должны получить максимальные сроки за предательство своей страны. Показательно. Вторая группа населения - это те, которые, вот если наши ребята зашли, освободили территорию, и на них кто-то косо посмотрел. Посмотрел, потому что считает, что он тут нормально украл у кого-то собственности и жил. Он не работал в оккупационной администрации, но он очень хорошо относился к России. Как только мы эти взгляды увидели, можно провести определенную работу и попросить их уехать жить в Российскую Федерацию - в это "счастливое" пространство, где все живут в нищете, без газа и так далее. И пусть там живут", - сказал он.

Советник уверен, что люди в течение полугода поймут, что Украина - это всегда лучше.

"И через полгода у нас там будут абсолютно проукраинские настроения. Всегда безумно любят страну, которая выигрывает войну у монстра, и которая загоняет монстра обратно в медвежью нору. И там будут соответствующие психологические настроения. Мы не должны себе позволить пройти по пути 2014-2015 года, когда мы очень лояльно относились к таким полу-коллаборантам. Нужно закончить эту историю. Либо ты за Украину, либо ты за Россию. Нас не волнует твое желание жить в России. Пожалуйста, там и живи. Но если Украина, то это определенные правила, цивилизация, которая не имеет отношения к российским варварам. Я думаю, вы сами увидите, как через полгода после освобождения Крыма там будет невероятный воздух свободы", - добавил Подоляк.

Аннексия Крыма Россией: что известно

В марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию Крыма. Потом провела так называемый "референдум", и позже были приняты решения о включении украинского полуострова в состав РФ.

США и страны Запада ввели санкции против РФ за аннексию. Большинство стран мира считают Крым частью Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов выразил уверенность, что Украине удастся деоккупировать Крым в конце весны 2023 года.

Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что Вооруженные Силы Украины уже до конца 2022 года оттеснят российских оккупантов на позиции 23 февраля 2022 года. А к середине 2023 года они могут оказаться в Крыму.