Приговор по делу Ислямова будет оглашен в 10:00 10 декабря.

Российское обвинение запросило 19 лет заключения для гендиректора телеканала ATR и вице-президента Всемирного конгресса крымских татар Ленура Ислямова.

Как сообщил в Facebook его защитник Николай Полозов, сегодня в подконтрольном Кремлю "Верховном суде Крыма" состоялось завершение судебного следствия по делу Ислямова и прения сторон.

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"Прокурор" Роман Лобов зачитал обвинительное заключение и по итогам своего выступления в прениях запросил: по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РФ (организация диверсии с причинением значительного имущественного ущерба) - 15 лет лишения свободы; по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 208 УК РФ (организация вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом) - 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год; по обвинению в шести эпизодах преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280.1 (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ с использованием СМИ и интернета) - 1 год лишения свободы с 1 годом запрета деятельности в области СМИ по каждому эпизоду.

"А всего к 19 годам лишения свободы с ограничением свободы 1 год и запретом занятия деятельностью в области СМИ на 2 года. Отбывание наказания, по мнению "прокурора", должно производиться в колонии строгого режима", - отметил Полозов.

По его словам, сторона защиты указала в прениях на недоказанность обвинения ни в осуществлении диверсии, ни в создании батальона, ни в публичных призывах.

Также внимание "суда" было обращено на фальсификацию доказательств следствием, в связи с чем "суду" было предложено вернуться к стадии судебного следствия и запросить из "Алуштинского горсуда" приговор в отношении свидетеля Ильясова, который, согласно его показания, якобы ездил в батальон, в то время как на самом деле за полгода до событий был арестован по подозрению в краже, сидел в СИЗО, о чем следователь ФСБ заведомо знал.

Также сторона защиты указала на существенные нарушения, допущенные в ходе предварительного следствия и "суда".

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Адвокат подчеркнул, что преследование Ислямова является сугубо политически мотивированным.

Он заявил о необходимости вынесения оправдательного приговора и отказе в удовлетворении заявленных гражданских исков, общая цена которых превышает миллиард рублей.

Приговор по делу Ислямова будет оглашен в 10:00 10 декабря.

Дело против Ленура Ислямова

По версии следствия, Ислямов создал в поселке Чонгар Херсонской области и возглавил вооруженный отряд численностью не менее 150 человек.

Отряд, по версии обвинения, был создан для блокады Крыма со стороны материковой части Украины и вооруженной борьбы, для "отторжения Республики Крым из состава РФ". Он не входит в структуру Минобороны и МВД Украины, то есть не является законным - считает обвинение.

Ислямова также обвиняют в том, что в ноябре 2015 года он вместе с бойцами отряда подорвал линии электропередач у поселка Чаплынка Херсонской области. Следствие квалифицировало это, как диверсию - электроэнергия перестала поступать на полуостров.

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Автор: Антонина Доломанжи