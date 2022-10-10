Сын Аллы сотрудник СБУ, что и стало причиной ее похищения.

Жительница Изюма провела 10 дней в российском плену. Женщину и ее мужа задержали оккупанты, потому что сын работает в Службе безопасности Украины.

Об этом сообщает американская газета The Washington Post.

52-летняя Алла до 24 февраля работала менеджером в газовой службе Изюма. Ее сын работает в СБУ, но в другом населенном пункте на момент оккупации он находился вне Изюма. Это и стало причиной того, что россияне взяли в плен Аллу и ее муж.

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В марте после очередного обстрела женщина решила проверить квартиру сына. По дороге она видела развалины и трупы на обочинах. Когда она попала в квартиру, то узнала от соседей, что россияне уже провели там обыск и расспрашивали о ее сына, а также украли телевизор, стиральную машинку, кофеварку и даже компакт-диски.

После этого россияне стали приходить к ней домой. Сначала расспрашивали о местонахождении сына, просили его фото и искали оружие, после чего пытались заставить работать на Россию.

"Они постоянно угрожали нам, говоря мне, что если мой сын будет сотрудничать с ними, они нас не будут трогать и все будет хорошо. Мы жили в постоянном страхе, но нас не трогали, не пытали", - рассказала женщина.

Несколько месяцев оккупанты и коллаборанты пытались заставить Аллу выйти на работу. В какой-то момент она пришла в офис, где уже все было вывернуто, а на следующий день - 1 июля - около 11:00 к ее дому подъехала машина с характерной буквой "Z". Приблизительно десять человек забежали в дом, набросили Алле и ее мужу мешки на голову, затолкали в багажники и увезли в неизвестном направлении.

"Вы говорили, что не пойдете на работу? Ты ходила в газовую контору и командовала там? Теперь приготовься! Здесь мы из тебя украинца выбьем, живая ты отсюда не выйдешь. Либо ты принимаешь наши правила и признаешь, что живешь в России, либо пропадаешь. Тебя никто никогда не найдет", - вспоминает женщина Алла слова захватчиков.

Несколько дней она провела в темном сарае с цементным полом. Оккупанты провели ее в одно из соседних зданий, где насильно раздели и начали прикасаться к ней повсюду. Они смеялись и кричали о том, что они обычно делают с женщинами и матерями сотрудников СБУ. После этого командир россиян приказал Алле раздеваться ниже пояса и стоять спиной каждый раз, когда к ней в сарай будут заходить солдаты.

В течение трех дней командир насильно прикасался к ней и заставлял заниматься с ним оральным сексом, держа в заложниках ее мужа в гараже. По словам Аллы, она хорошо слышала его крики и видела его избитого и обессиленного.

В сарае было очень душно. Оккупанты поставили для Аллы два ведра – одно для туалета, а другое для каши и черствого хлеба. Женщина пыталась повесится, но не вышло. На стене сарая старым гвоздем она выцарапывала свое имя, сколько дней была в плену, а также писала про пытки: "Удары электричеством. Раздевания. Боль".

"Я думала, если мой сын будет искать меня, он сможет найти эти записи и понять, что я была там и там умерла" – вспоминала Алла.

Пытки длилась 10 дней, после чего отпустили Аллу вместе с мужем. 10 июля им завязали глаза и оставили на обочине дороги возле заправки. Им удалось выехать через Россию, Беларусь и Польшу на свободную о оккупантов территорию Украины.

В сентябре, всего через несколько дней после освобождения от россиян Изюма, Алла вместе с мужем и сыном вернулись домой. В сарае до сих пор осталось выцарапанное гвоздем имя "Алла".

Оккупация Изюма - что известно

В начале сентября ВСУ в Харьковской области освободили почти все оккупированные территории региона. 10 сентября украинские военные освободили от оккупантов Изюм.

Во время оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено семь кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

23 сентября была завершена эксгумация тел на месте массового захоронения в Изюме – поднято 447 тел. В частности, 425 гражданских лиц, среди которых 5 детей, и 22 военнослужащих ВСУ.

26 сентября первый заместитель главы МВД Евгений Енин сообщил, что в ближайшие дни начнется эксгумация тел с новых обнаруженных мест массовых захоронений в Изюме. По его словам, украинским правоохранительным органам будут помогать международные партнеры.

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