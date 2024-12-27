С 2022 года чиновнику насчитали почти 300 тысяч грн социальной поддержки как для лица с инвалидностью.

Сотрудники Службы безопасности и следователи Национальной полиции разоблачили директора Департамента социальной и ветеранской политики Киевской городской государственной администрации (КГГА) на неправомерном получении второй группы инвалидности.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ.

По материалам дела, в 2022 году фигурант подал в одну из районных МСЭК города Киева поддельные медицинские справки о своем диагнозе, который на самом деле не соответствует действительности, а также фейковые "выписки из медицинской карты", которые якобы удостоверяли его пребывание на стационарном лечении.

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"В итоге это позволило чиновнику безосновательно получить вторую группу инвалидности, которая не только "гарантировала бронь" от военной службы, но и позволяла ему получать выплаты по инвалидности из государственного бюджета. В частности, как установило расследование, с 2022 года чиновнику насчитали почти 300 тыс. грн социальной поддержки как для лица с инвалидностью", - говорится в сообщении.

В СБУ проинформировали, что сейчас чиновнику сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 3 и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), а также ч. 3 ст. 190 (мошенничество).

В Украине проверят лиц, получивших инвалидность за последние три года

Как сообщал УНИАН, 26 декабря народный депутат Руслан Горбенко заявил, что в Украине проверят людей, которые оформили инвалидность в течение последних трех лет.

"300 тысяч. Мы точно не сможем создать такое количество экспертных групп, чтобы в день проверяли условно тысячу людей с инвалидностью. Я понимаю, что где-то в течение двух лет будет поставлена задача проверить тех людей, которые получили в течение последних трех лет эту инвалидность", - сказал депутат.

По словам нардепа, речь может идти о десятках тысяч человек, которые незаконно получили такой статус.

Горбенко отметил, что фальшивая инвалидность может касаться наличия протеза, когда человек якобы имел какую-то операцию и это подтверждает рентген, хотя его пройти мог "двойник". По его мнению, в первый год таких проверок выявят 75-80% таких случаев.

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