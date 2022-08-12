Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи, который финансируется Евросоюзом.

В Одесской области пограничники получили четыре новых патрульных катера стоимостью 2,2 млн грн.

Об этом Государственная пограничная служба Украины сообщила в Facebook.

"Охрану границы усилят еще 4 катера от ЕС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Белгород-Днестровский пограничный отряд Одесской области получил четыре новых патрульных катера UMS – 425CC общей стоимостью 2,2 млн грн.

Катера предоставлены в рамках проекта международной технической помощи "Вместе с ЕС к безопасности границ", который финансируется Евросоюзом и внедряется IOM Ukraine.

Каждый катер вмещает команду из четырех человек, оснащен спасательными жилетами и эхолотом для определения глубины воды под судном.

В прошлом году в рамках этого же проекта пограничники получили два катера UMS – 545DC и UMS – 425CC, которые показали свою высокую надежность во время несения службы по охране государственной границы.

Как сообщал УНИАН, 1 августа стало известно, что с начала внедрения в Украине визового режима с РФ ни один россиянин из около 80 граждан, которые подались на получение визы, еще не получили ее.

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