Одессита оштрафовали на 17 тысяч гривень за появление на улице без документов

В судебном заседании правонарушитель свою вину признал и пояснил, что подлинники документов, удостоверяющих личность, он оставил дома.

Приморский районный суд Одессы суд оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину за то, что он находился на улице во время карантина без документов.

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Как сообщила пресс-служба суда, к административной ответственности привлечен мужчина 1984 года рождения.

Взыскание наложено в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушения правил карантина.

В соответствии с административными материалами, днем 14 апреля мужчина находился на улице без документов, удостоверяющих личность, чем нарушил п. 16 постановления Кабинета министров № 255 от 2 апреля 2020 года.

В судебном заседании правонарушитель свою вину признал и пояснил, что подлинники документов, удостоверяющих личность, он оставил дома.

По результатам рассмотрения вынесено решение о признании мужчины виновным.

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.