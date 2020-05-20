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Одессита оштрафовали на 17 тысяч гривень за появление на улице без документов

21:06, 20 мая 2020
Общество
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В Одессе мужчину оштрафовали за нарушение карантина / Фото УНИАН

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Как сообщила пресс-служба суда, к административной ответственности привлечен мужчина 1984 года рождения.

Взыскание наложено в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушения правил карантина.

В соответствии с административными материалами, днем 14 апреля мужчина находился на улице без документов, удостоверяющих личность, чем нарушил п. 16 постановления Кабинета министров № 255 от 2 апреля 2020 года.

В судебном заседании правонарушитель свою вину признал и пояснил, что подлинники документов, удостоверяющих личность, он оставил дома.

По результатам рассмотрения вынесено решение о признании мужчины виновным.

Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 мая, Кабинет министров принял решение о введении адаптивного карантина в Украине с 22 мая по 22 июня.

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