Во вторник, 29 ноября 2022 года, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт.
Как сообщила пресс-служба мэрии города, такие ограничения вводят с целью экономии электроэнергии.
"С целью экономии электрической энергии завтра общественный электротранспорт Одессы не будет работать", – говорится в сообщении.
Одесский электротранспорт также не курсировал 26 – 27 ноября. В понедельник, 28 ноября, электротранспорт вышел на маршруты в утренние часы пик, но затем отправился в депо.
Ситуация в Одессе: как живет город
Из-за российского ракетного удара по Украине 17 ноября 2022 года в Одесской области у 70% потребителей не было электроэнергии.
Известно, что во время утренней атаки 17 ноября в Одесской области было ранено три человека.
Также сообщалось, что в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны. Предателя задержали во время очередной передачи корректировочной информации для врага и изъяли скрытую карточку памяти в пачке из-под сигарет и мобильный телефон.