Трамваи и троллейбусы не будут курсировать с целью экономии электрической энергии.

Во вторник, 29 ноября 2022 года, в Одессе не будет работать общественный электротранспорт.

Как сообщила пресс-служба мэрии города, такие ограничения вводят с целью экономии электроэнергии.

"С целью экономии электрической энергии завтра общественный электротранспорт Одессы не будет работать", – говорится в сообщении.

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Одесский электротранспорт также не курсировал 26 – 27 ноября. В понедельник, 28 ноября, электротранспорт вышел на маршруты в утренние часы пик, но затем отправился в депо.

Ситуация в Одессе: как живет город

Из-за российского ракетного удара по Украине 17 ноября 2022 года в Одесской области у 70% потребителей не было электроэнергии.

Известно, что во время утренней атаки 17 ноября в Одесской области было ранено три человека.

Также сообщалось, что в Одессе задержали агента ФСБ, который фиксировал на скрытый видеорегистратор позиции Сил обороны. Предателя задержали во время очередной передачи корректировочной информации для врага и изъяли скрытую карточку памяти в пачке из-под сигарет и мобильный телефон.

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