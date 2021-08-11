Кардиохирург Юлия Кузьменко хочет вернуться в профессию.

Кардиохирург Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, планирует вернуться к работе в Центре детской кардиологии и кардиохирургии. 4 августа ей смягчили меру пресечения.

Как сообщает Facebook-сообщество Free Dr Kuzmenko, 10 августа женщина "начала путь возвращения к своей профессиональной деятельности", в частности, посетила свою операционную, но пока не в статусе оперирующего хирурга.

"Я еще только заехала туда пообщаться с руководством, завтра поеду, буду знать, когда и как правильно оформляться. Это все не так быстро", - сказала врач в комментарии "Суспільному".

Facebook-сообщество отмечает, что Кузьменко работала врачом и делала операции детям 17 лет, но в декабре 2019 года обвинение в причастности к убийству прервало ее практику. Однако теперь она намерена продолжить работать.

Читайте такжеСША призвали к правосудию в отношении убитых в Украине журналистов Шеремета, Гонгадзе, Комарова и другихУтверждается, что для этого последние 20 месяцев женщина поддерживала навыки мелкой моторики рук рисованием картин.

"В ближайшее время будут решены все юридические моменты и врач сможет делать то, для чего он существует - лечить. С сегодняшнего дня на Юлию ждет адаптация к рабочему процессу, восстановление практических навыков и, конечно же, встреча и теплые объятия с родным коллективом Центра детской кардиологии и кардиохирургии, который все это время поддерживал и ждал ее", - говорится в сообщении.

Убийство Павла Шеремета

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016: его машину взорвали, когда журналист ехал на утренний радиоэфир.

12 декабря 2019-го тогдашний глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета: военного Сил специальных операций ВСУ и музыканта Андрей Антоненко, волонтерку и детского хирурга Юлию Кузьменко с псевдонимом "Лиса", а также военного медика Яну Дугарь.

Следствие предполагало, что Кузьменко закладывала взрывчатку, вместе с ней был Антоненко, а Яна Дугар фотографировала местоположение камер на мобильный телефон рядом с местом преступления незадолго до взрыва.

4 августа врачу Юлии Кузьменко смягчили меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного устройства контроля на ночной домашний арест, запретив ей покидать место жительства в ночное время суток.

Ранее, в мае президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время своей пресс-конференции, что переписывается с Дугарь и даже показал часть переписки журналисту.

Автор: Катерина Комолова