Подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета теперь сможет выходить днем из дому.

Врачу Юлии Кузьменко, которая с прошлого года находится под круглосуточным домашним арестом из-за обвинений в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, смягчили меру пресечения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняла коллегия судей и присяжных Шевченковского районного суда Киева.

"Ходатайство защитников удовлетворить. Изменить обвиняемой Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного устройства контроля на ночной домашний арест, запретив ей покидать место жительства в ночное время суток (с 23:00 до 6:00)", - говорится в постановлении суда.

Читайте такжеНовый глава МВД высказался по делу об убийстве ШереметаСправка УНИАН. Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

В настоящее время Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Автор: Дмитрий Хилюк