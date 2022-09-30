Утром Россия нанесла ракетные удары по колонне гражданских на выезде из Запорожья на оккупированную территорию, известно о 23 погибших и 28 раненых.

Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Выезд на временно оккупированную территорию через Запорожье приостановлен на неопределенный срок", - отметил он.

Видео дня

Гайдай призвал граждан, потерявших связь со своими родственниками после обстрела пункта пропуска в Запорожье или хотят узнать любую другую информацию, или получить помощь, обращаться в органы полиции по номеру телефона: 050 452 91 95.

Обстрел гумконвоя в Запорожье

Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожье.

Как сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь.

По предварительным данным, в результате утреннего обстрела гуманитарной колонны на окраине Запорожья 23 человека погибли, 28 - получили ранения. Все - гражданские, сообщил председатель ОВА Старух.

Вас также могут заинтересовать новости: