В Минобороны говорят: это будет очень быстро - несколько минут с отображением готового статуса бронирования в Резерв+.

Вскоре в Украине появится новый сервис - еБронирование. Об этом в интервью Лига сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко.

По ее словам, опцию разрабатывают Минобороны вместе с Минэкономики и Минцифрой.

"Это будет очень быстро - несколько минут с отображением готового статуса бронирования в Резерв+", - рассказала Чергоноренко. Видео дня

Она также отметила, что сейчас "очень горячим запросом" является отсрочка. Так, сейчас на это есть несколько оснований.

"Например, когда у военнообязанного рождается третий ребенок, он имеет право на отсрочку. Сейчас надо идти и писать заявление. Хотим, чтобы человек заходил в Резерв, делал запрос в госреестр, и после подтверждения автоматически получал отсрочку. Если хочет отказаться от нее - только тогда должен идти с заявлением физически", - пояснила Чергоноренко.

Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине два месяца действует закон о мобилизации, президент Владимир Зеленский раскрыл, есть ли от него эффект. По словам главы государства, мобилизационная кампания в Украине идет по плану, и на новых рекрутов даже не хватает тренировочных площадок.

Также УНИАН сообщал, что темпы мобилизации в Украине оживились. По данным Reuters, некоторые призывные комиссии трудно справляются с наплывом мужчин, которые пришли прописаться или обновить данные до 16 июля.

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