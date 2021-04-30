По словам Степанова, благодаря этому контракту Украина будет обеспечена нужным объемом вакцин до конца года.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина скоро подпишет новый контракт на поставку вакцины от коронавируса, который обеспечит страну нужным количеством доз до конца года.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

«По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум через два дня, а может и раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта», - сообщил министр.

По словам Степанова, благодаря этому контракту Украина будет обеспечена нужным объемом вакцин до конца года.

Напомним, сегодня Степанов сообщил, что в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.

Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.

На 30 апреля от начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 702 тыс. 440 человек, в лист ожидания вакцинации записались 504 тыс. 101 человек.

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Автор: Денис Прядко