Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина скоро подпишет новый контракт на поставку вакцины от коронавируса, который обеспечит страну нужным количеством доз до конца года.
Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.
«По тем контрактам, которые у нас есть, и по тем контрактам, которые максимум через два дня, а может и раньше, мы сообщим приятную новость по поводу контракта», - сообщил министр.
По словам Степанова, благодаря этому контракту Украина будет обеспечена нужным объемом вакцин до конца года.
Напомним, сегодня Степанов сообщил, что в Украину прибыла новая партия китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.
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Вакцинация против коронавируса в Украине: что известно
- 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.
- Прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови, вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech и вакциной Comirnaty производства Pfizer/BioNTech, которая получена в рамках глобальной инициативы COVAX.
- Кроме того, в рамках COVAX 23 апреля в Украину прибыло более 367 тыс. 200 доз вакцины AstraZeneca-SKBio производства Южной Кореи.
- На 30 апреля от начала вакцинальной кампании в Украине от COVID-19 привились 702 тыс. 440 человек, в лист ожидания вакцинации записались 504 тыс. 101 человек.
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