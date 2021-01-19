В Киеве за мошенничество задержали мужчину, который за 200 тыс. долларов обещал содействовать в "трудоустройстве" потерпевшего в офис президента.
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Об этом сообщила пресс-служба офиса генерального прокурора.
По данным следствия, гражданин Украины заверил потерпевшего, что может помочь трудоустроиться в Офис президента Украины.
Во время первой встречи он сообщил, что стоимость "услуги" составит от 100 до 300 тыс. долларов в зависимости от должности. Позже он оценил выбранную должность в 200 тыс. долларов.
При получении первой части средств в сумме 100 тыс. долларов гражданин задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и избрания меры пресечения.
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