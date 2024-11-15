Отмечается, что ранее гражданам США было запрещено посещать украинскую территорию.

Государственный департамент США изменил рекомендации относительно путешествий в Украину. Уровень риска снизили для девяти украинских областей.

Так, Госдеп снизил с четвертого "Не путешествовать" до третьего уровня риска "Обдумайте свое путешествие" для Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской. Решение ведомства обусловлено возможностям ПВО и удаленности от зон активных боевых действий.

При этом указано, что гражданам США необходимо внимательно следить за сообщениями правительства США, местными и международными СМИ, чтобы получать информацию об изменениях в условиях безопасности, ведь ситуация в Украине непредсказуема.

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"Неспровоцированное полномасштабное вторжение России в Украину продолжается, и даже не прифронтовые регионы остаются объектами российских ракетных и беспилотных атак. Путешественникам следует реагировать на воздушные оповещения и искать соответствующее укрытие", - говорится в сообщении.

Посольство США в Киеве - главные новости

В начале полномасштабной войны Украина была фактически закрыта для туристов. При этом американское посольство прекратило работу в украинской столице, а сотрудники, которые остались в стране, выехали во Львов. В Госдепе заявили, что дипломаты не будут возвращаться до снижению уровня эскалации со стороны Российской Федерации. При этом гражданам США запретили посещать Украину.

По состоянию на начало мая 2024 года в Киеве возобновили работу более 30 посольств иностранных государств, а 18 мая посольство США возобновило работу в Киеве после вынужденной эвакуации дипломатов, но рекомендация Госдепа относительно поездок оставалась в силе.

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