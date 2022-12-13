Почти на все последние решения ОАСК поданы апелляции.

Окружной административный суд Киева во время военного положения принял десятки тысяч решений в пользу пророссийских сил. Отменены санкции против предприятия с российским бенефициаром, а также восстановлены в должностях уволенные и люстрированные чиновники.

В расследовании Bihus.Info сообщается, что после 24 февраля ОАСК не принимал никаких решений больше месяца, а начал работать в апреле. Отмечается, что в августе судья Владимир Келеберда отменил приказ об увольнении и восстановил в должности прокурора, бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко, Сергея Кизя и постановил выплатить ему 3,5 миллиона гривен за вынужденный прогул. При этом в сентябре этот же судья не отменил такой же приказ в отношении другого сотрудника Офиса генпрокурора Ярослава Фалеса.

Кроме того, суд принял решение о довыплате 3,6 миллиона гривень выходного пособия судье КСУ Александру Литвинову, которого уволили в апреле.

Также судья ОАСК Владимир Келеберда принял решение о выплате более 900 тысяч гривень бывшей "судье Майдана" Людмиле Козятник, которую уволил в 2017 году за безосновательное лишение прав участников протестов.

Судьи ОАСК Евгений Аблов, Алексей Огурцов, Игорь Качур и Игорь Погрибниченко восстановили в должностях люстрированных чиновников и присудили им выплаты за вынужденный прогул. Экс-сотрудник секретариата Кабмина Алексей Мажан должен был получить 1,18 миллиона гривень, а люстрированный сотрудник Службы внешней разведки Олег Билявский - 1,67 миллиона гривень.

В августе судья ОАСК Аблов отменил постановление НКРЭКУ, которым предприятие ПВ Солар Стейшн лишили лицензии по производству электроэнергии и права на "зеленый тариф". НКРЭКУ приняла свое решение на основании того, что бенефициар предприятия - гражданин России Василий Решетов.

Практически на все эти решения ОАСК поданы апелляции в Шестой апелляционный админсуд.

Ликвидация ОАСК - что изестно

17 июля 2020 года в здании ОАСК детективы НАБУ прошли обыски. При этом главе суда Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пятерым судьям и руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку вручили подозрения. Их подозревали в создании преступной организации и захвате власти.

В САП заявили, что группировка принимала заказные решения в своих интересах, а также в интересах политических и деловых кругов. В свою очередь Высший совет правосудия отказался отстранять Вовка и пятерых судей. В ноябре НАБУ объявило Вовка в розыск.

ВАКС несколько раз выносил решение о принудительном приводе главы ОАСК на заседание суда об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, но детективы НАБУ не находили подозреваемого.

В апреле президент Владимир Зеленский внес в парламент законопроект "о ликвидации Окружного административного суда города Киева". 13 декабря нардепы ликвидировали Окружный админсуд Киева.

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