На днях Евгения Бильченко вызвала скандал в сети, раскритиковав закон о языке.

Министерство образования и науки прокомментировало ситуацию вокруг скандала с преподавательницей НПУ имени Драгоманова Евгенией Бильченко, которая враждебно высказывалась об украинском языке и войне на Донбассе.

Ответ МОН публикует Радио Свобода.

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"Министерство образования и науки Украины не имеет полномочий принимать решение о трудоустройстве или увольнении преподавателей высших учебных заведений", – говорится в официальном ответе.

МОН ссылается на Конституцию и положения Министерства.

"В соответствии с частью третьей статьи 34 Закона Украины "О высшем образовании" назначение и освобождение от должности работников, решение кадровых вопросов относится к исключительной компетенции руководителя учреждения высшего образования", – разъясняют в ведомстве.

Что известно о скандале с Бильченко

На днях Евгения Бильченко вызвала скандал в сети, раскритиковав закон о языке. Масла в огонь добавили ее дальнейшие заявления, касающиеся России и войны на Донбассе.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень напомнил, что женщина находится в базе "Миротворца", предположив, что ее деятельность курируется из Москвы.

Значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями в НПУ имени М. П. Драгоманова

На скандал были вынуждены были отреагировать в Министерстве образования. В заявлении МОН подчеркивается, что тема языка должна обсуждаться "исключительно с уважением и толерантностью". При этом отмечается, что "Украина выбрала свой путь по языковому вопросу. Он о заботе вокруг государственного языка, что важно для страны". Бильченко заявление Минобразования поздравила.

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Автор: УНИАН