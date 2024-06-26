На портале "Дия" запустили новую услугу - отныне можно исправить данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов. Об этом сообщили в Минцифре.
Пользоваться сервисом можно в случаях, если:
- есть ошибка при заказе выписки о месте жительства;
- есть неактуальные данные в вашей или детской выписке;
- нет места жительства в паспорте в Дие, хотя вы зарегистрированы;
- неправильная дата регистрации в цифровом паспорте.
Отмечается, что выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными.
Актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.
Функционал приложения "Дия"
Как сообщал УНИАН, на днях в государственном приложении "Дия" запустили бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.
В "Дію" также автоматически по налоговому номеру можно "подтянуть" свидетельство о рождении ребенка.
Чтобы присоединиться к бета-тесту нужно быть гражданином Украины в возрасте 14+ и иметь верифицированный налоговый номер.
Ранее в этом месяце в приложении "Дия" добавили новый цифровой документ - удостоверение ветерана.
Как известно, украинцам в марте разрешили жениться онлайн по видеосвязи в приложении "Дия"