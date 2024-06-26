Выписка о месте жительства нужна при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик и т.д.

На портале "Дия" запустили новую услугу - отныне можно исправить данные о задекларированном месте жительства в реестре за несколько кликов. Об этом сообщили в Минцифре.

Пользоваться сервисом можно в случаях, если:

есть ошибка при заказе выписки о месте жительства;

есть неактуальные данные в вашей или детской выписке;

нет места жительства в паспорте в Дие, хотя вы зарегистрированы;

неправильная дата регистрации в цифровом паспорте.

Отмечается, что выписка о месте жительства понадобится при бракосочетании, открытии счета в банке, устройстве ребенка в садик, трудоустройстве и в других жизненных ситуациях. Поэтому данные в нем должны быть всегда актуальными.

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Актуализация данных в Реестре территориальной общины доступна по Украине, кроме Одессы, Николаева и некоторых общин с временно оккупированных территорий и зоны боевых действий. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Функционал приложения "Дия"

Как сообщал УНИАН, на днях в государственном приложении "Дия" запустили бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.

В "Дію" также автоматически по налоговому номеру можно "подтянуть" свидетельство о рождении ребенка.

Чтобы присоединиться к бета-тесту нужно быть гражданином Украины в возрасте 14+ и иметь верифицированный налоговый номер.

Ранее в этом месяце в приложении "Дия" добавили новый цифровой документ - удостоверение ветерана.

Как известно, украинцам в марте разрешили жениться онлайн по видеосвязи в приложении "Дия"

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