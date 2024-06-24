В государственном приложении "Дия" запустили бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.
"Уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете за жену или мужа посылку на "Укрпочте", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.
По его словам, в "Дию" также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом не нужно будет больше вводить вручную серию и номер свидетельства.
"Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей", - добавил Федоров.
Чтобы присоединиться к бета-тесту нужно быть гражданином Украины в возрасте 14+ и иметь верифицированный налоговый номер.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по здесь.
Что нового в Дие - последние новости
5 июня, в приложении "Дия" добавили новый цифровой документ - удостоверение ветерана.
18 июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуга е-бронирования появится в "Дие" уже через несколько недель.