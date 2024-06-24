Чтобы присоединиться к бета-тесту нужно быть гражданином Украины и иметь верифицированный налоговый номер.

В государственном приложении "Дия" запустили бета-тест свидетельства о браке, разводе и смене имени.

"Уже скоро не придется носить с собой бумажные свидетельства, они будут всегда под рукой. Когда устраиваетесь на работу, подтверждаете смену фамилии, имени или оформляете льготы, когда получаете за жену или мужа посылку на "Укрпочте", - сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram-канале.

По его словам, в "Дию" также автоматически по налоговому номеру будет подтягиваться свидетельство о рождении ребенка. Таким образом не нужно будет больше вводить вручную серию и номер свидетельства.

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"Это решит проблему, когда мама меняет фамилию - и свидетельство ребенка из-за этого не подтягивается. А еще будут свидетельства о рождении даже уже совершеннолетних детей", - добавил Федоров.

Чтобы присоединиться к бета-тесту нужно быть гражданином Украины в возрасте 14+ и иметь верифицированный налоговый номер.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по здесь.

Что нового в Дие - последние новости

5 июня, в приложении "Дия" добавили новый цифровой документ - удостоверение ветерана.

18 июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что услуга е-бронирования появится в "Дие" уже через несколько недель.

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