Граждан призывают соблюдать карантинные ограничения.

В КП "Киевский метрополитен" предупредили о штрафах от 17 тыс. грн при отсутствии документа о прививках или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок в общественном пассажирском транспорте столицы во время действия ограничений "красной" зоны эпидопасности.

Соответствующая информация размещена на странице Киевского метрополитена в Facebook.

"С 1 ноября 2021 года пользоваться общественным транспортом разрешено при наличии COVID-сертификата или ПЦР или антиген-теста, который сделан не более чем за 72 часа до поездки, или сертификата о выздоровлении. Штраф за нарушение – от 17 тыс грн. Постановление Кабинета министров №1236 от 9.12.2020", - подчеркнули в метрополитене.

Граждан призвали соблюдать карантинные ограничения.

Киев переходит в "красную" зону: подробности

Читайте такжеКак будут работать ТРЦ, школы и транспорт в Киеве: опубликован полный перечень запретов "красной" зоныКак сообщал УНИАН, с 1 ноября столица вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной" зоны.

28 октября на внеочередном заседании Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении с 1 ноября в Киеве "красного" уровня эпидемической опасности.

О работе городского пассажирского транспорта в "красной" зоне мэр Виталий Кличко заявил, что его закрывать не планируется, но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно – специальные группы правоохранителей.

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Автор: Инна Андалицкая