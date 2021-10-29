Каникулы продлены до 7 ноября.

В Одессе на неделю продлены школьные каникулы из-за стремительного распространения COVID-19.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе мэрии.

"В связи со стремительным ростом заболеваемости COVID-19, для сохранения здоровья детей и работников школ, в школах коммунальной собственности территориальной громады города рекомендовано продлить каникулы до 7 ноября", - проинформировали в мэрии.

Как отмечается, за последние сутки в Одессе зафиксировано 1 тыс. 85 новых случаев COVID-19, в том числе 40 – среди детей (25 девочек и 15 мальчиков).

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Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за распространения COVID-19 с 18 октября школьников отправили на дистанционку, а с 25 по 29 октября включительно – на каникулы.

Кроме этого, 1 ноября все школы Киева перейдут на дистанционный режим.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Лариса Козовая