Должностное лицо "Укрзализныци" российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года.

СБУ задержала должностное лицо "Укрзализныци", которая готовила воздушный удар РФ по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, контрразведчики задержали информаторку оккупантов в Днепре. Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения "Укрзализныци", которую российские военные привлекли к сотрудничеству в начале 2023 года. По указанию российского куратора предательница собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра.

Развединформация нужна была рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

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Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение и помешали реализации вражеских планов – злоумышленница была своевременно разоблачена и задержана по месту ее жительства.

По данным следствия, российская информаторка была на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донетчины. В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения по помощи оккупационным войскам. Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским "куратором". На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы. Контрдиверсионные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Война в Украине и коллаборанты

В декабре 2022 года СБУ задержала одну из ведущих коллаборанток Изюмского района Харьковщины . Женщина активно подыскивала "единомышленников", которых пыталась привлечь к сотрудничеству с врагом, за что предлагала "должности", российские зарплаты и лояльность оккупантов.

В декабре 2022 года в Херсоне объявленная в розыск коллаборантка появилась "с повинной". Бывшая сотрудница исправительной колонии поддержала захватчиков и вступила в ряды оккупационной администрации.

В апреле 2023 года коллаборантка, которая депортировала украинцев в Сибирь, получила 15 лет тюрьмы. Она всячески помогала оккупантам, а также высылала жителей Мариуполя и Волновахи в Сибирь и на Дальний Восток.

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