По информации полиции, медики незаконно выписали почти 3 тысячи рецептов на наркотические вещества.

В Запорожье полиция сообщила о раскрытии двух врачей-наркологов, которые незаконно выписывали рецепты на наркотические вещества.

«Правоохранители установили, что два врача-нарколога одного из частных медицинских учреждений города Запорожье выписывали гражданам рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов без соответствующих показаний», — рассказали в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.

15 февраля полиция провела обыск в медицинском центре. Правоохранители изъяли почти 400 медицинских карточек пациентов, печати и медицинскую документацию.

Читайте такжеВ Австралии медалиста Олимпийских игр обвиняют в создании наркокартеляВ тот же день, сотрудники полиции обыскали одну из аптек на проспекте Металлургов, где наркозависимые по рецептам покупали наркотические лекарственные средства. В аптеке изъяли около трех тысяч рецептов, выписанных указанными врачами.

Полиция считает, что медики зарабатывали таким образом по крайней мере с августа 2020 года.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.

Врачам может грозить от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Автор: Катерина Комолова