В Запорожье полиция сообщила о раскрытии двух врачей-наркологов, которые незаконно выписывали рецепты на наркотические вещества.
«Правоохранители установили, что два врача-нарколога одного из частных медицинских учреждений города Запорожье выписывали гражданам рецептурные бланки на приобретение наркотических лекарственных препаратов без соответствующих показаний», — рассказали в Отделе коммуникации полиции Запорожской области.
15 февраля полиция провела обыск в медицинском центре. Правоохранители изъяли почти 400 медицинских карточек пациентов, печати и медицинскую документацию.
Читайте такжеВ Австралии медалиста Олимпийских игр обвиняют в создании наркокартеляВ тот же день, сотрудники полиции обыскали одну из аптек на проспекте Металлургов, где наркозависимые по рецептам покупали наркотические лекарственные средства. В аптеке изъяли около трех тысяч рецептов, выписанных указанными врачами.
Полиция считает, что медики зарабатывали таким образом по крайней мере с августа 2020 года.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 319 (незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины.
Врачам может грозить от двух до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Стало известно, чем закончилась история с украинкой на Бали, которой грозила смертная казнь из-за пастилы
- В Одессе задержали администратора Telegram-канала за торговлю наркотиками (фото)
- В Киеве разоблачили подпольное производство и сбыт поддельных наркосодержащих лекарств (фото)
- Бабка с травкой: на границе с Россией задержали пенсионерку с наркотиками (видео)
- Во Львове в пачках с рисом нашли рекордную партию героина (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram