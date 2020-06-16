Главные новости Украины за 16 июня: мера пресечения Стерненко и возможный перенос ВНО

В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.

Суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения. А в Минобразования заявили о возможности переноса ВНО.

Вероятность переноса ВНО 2020

Из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.

Мера пресечения для Стерненко

Шевченковский районный суд Киева применил к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест. Сегодня суд соберется еще на одно заседание по мере пресечения Стерненко.

Ситуация на Донбассе

Вооруженные формирования России в минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов три воина Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирование.

Главные новости Украины: что важно знать 16 июня 2020

Украина планирует отказаться от кредитов МВФ до 2023 года – Минфин

Холодницкий заявил, что до сих пор не знает, какие нарушения нашли в его деятельности у генпрокурора Венедиктовой

Минфин вернет средства за пробное ВНО

Суд над Стерненко: полиция просит СМИ предоставить фото превышение силы правоохранителями в отношении митингующих

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