Главные новости Украины за 16 июня: мера пресечения Стерненко и возможный перенос ВНО
08:44, 16 июня 2020Общество
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В Украине продолжает действовать адаптивный карантин, введенный с целью сдерживания распространения коронавируса.
Главные новости Украины 16 июня 2020 / фото УНИАН
Суд избрал активисту Сергею Стерненко меру пресечения. А в Минобразования заявили о возможности переноса ВНО.
Вероятность переноса ВНО 2020
Из-за коронавируса основную сессию внешнего независимого оценивания могут перенести на август или провести в режиме онлайн.
Мера пресечения для Стерненко
Шевченковский районный суд Киева применил к общественному активисту Сергею Стерненко круглосуточный домашний арест. Сегодня суд соберется еще на одно заседание по мере пресечения Стерненко.
Новости Украины за 16 июня 2020 года / фото УНИАН
Ситуация на Донбассе
Вооруженные формирования России в минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов три воина Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирование.
Главные новости Украины: что важно знать 16 июня 2020
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