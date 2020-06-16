У Венедиктовой открыли производство в отношении Холодницкого: главу САП могут отстранить (документ)

Кадровая комиссия рассмотрит ходатайство об отстранении руководителя САП от должности 17 июня.

В Офисе генерального прокурора открыли дисциплинарное производство в отношении заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого.

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Об этом говорится в документе, обнародованном Холодницким на своей странице в Facebook.

В документе говорится, что в отношении руководителя САП открыто дисциплинарное производство по жалобе руководителя Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Сергея Лисаченко.

Во втором документе, который обнародовал Холодницкий, сказано, что кадровая комиссия по рассмотрению дисциплинарных жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка и осуществления дисциплинарного производства в отношении прокуроров проведет 17 июня в 10:00 заседание, на котором рассмотрит ходатайство об отстранении руководителя САП от занимаемой должности до завершения дисциплинарного производства.

Также Холодницкий прокомментировал: «Ну что же... Может, хоть завтра узнаю, в чем суть и почему все так секретно».

Ранее УНИАН сообщал, как накануне Холодницкий заявил, что до сих пор не знает, какие нарушения нашли в его деятельности у генпрокурора.

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