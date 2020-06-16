ВНО 2020 в Украине: когда состоится и при каких условиях

В настоящее время, как отметили в УЦОКО, есть два варианта развития событий относительно тестирования.

В связи с коронавирусом и введенным с целью его сдерживания карантином в Украине отменен или отложен ряд мероприятий. Под вопросом также и проведение нынешнего внешнего независимого оценивания. В то же время в Украинском центре оценивания качества образования уверяют, что отменять ВНО нет оснований.

Пробное ВНО 2020: когда и как будет проходить

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На днях Кабинет министров отменил решение о проведение в учреждениях образования пробного ВНО, запланированного на 15 и 17 июня. Также было решено, что пробное тестирование будет проходить дистанционно, то есть онлайн.

Правительство также учло ситуацию, при которой участник пробного ВНО не сможет пройти его онлайн. В таком случае он должен прийти в учреждение образования, где планировалось прохождение пробного тестирования, там его встретит соответствующий инспектор и передаст тетрадь с заданиями, участник ВНО пройдет его дома, а потом направит на проверку.

В связи с тем, что пробное ВНО не состоялось в пунктах тестирования, его участникам пообещали вернуть деньги.

Состоится ВНО в 2020 году

После проблем с пробным тестированием у многих абитуриентов и их родителей возникли опасения, что настоящее ВНО 2020 может вообще не состояться.

В Украинском центре оценивания качества образования, в свою очередь успокаивают, что об отмене нынешнего ВНО сейчас речи не идет. По словам заместителя директора УЦОКО Татьяны Вакуленко, для этого сейчас нет никаких оснований.

Когда состоится ВНО 2020

Сейчас есть два варианта развития событий – проведение ВНО от 25 июня и его отсрочка на более позднюю дату. Как пояснила Вакуленко, проводить тестирование в заочном варианте невозможно: нет ни технической возможности, ни инструментов, чтобы в полном объеме провести ВНО и обеспечить равное вступление в дистанционном формате.

Если же эпидемиологическая ситуация в стране не позволит провести основную сессию ВНО с 25 июня по 17 июля, то тестирование могут перенести на конец лета, и тогда оно будет проходить с 17 августа.

Как будет проходить нынешнее тестирование

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Министерство здравоохранения четко определило критерии прохождения ВНО.

Так, на входе в пункты проведения ВНО будут проводить термоскрининг, в здание будут допускать только людей, которые непосредственно сдают ВНО, и инспекторов, и все они должны быть в масках.

Кроме того, участников тестирования должны рассадить в помещениях с соблюдением социальной дистанции.

Окончательно же в вопросе проведения Внешнего независимого оценивания, как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, определятся 19-20 июня.

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