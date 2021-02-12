Оккупанты убили двух украинских военных на Донбассе. Количество больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 5 тысяч.
Перемирие на Донбассе
В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое защитников Украины.
Президент Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе заявил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.
Заболеваемость коронавирусом
В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 4773 людей.
Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 1262867 случаев заболевания COVID-19, из которых 1106155 человек выздоровели 24174 - умерли.
Снежная непогода в Украине
Сегодня, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом, дожди ожидаются лишь на востоке и в Крыму.
Главные новости Украины: что важно знать 12 февраля 2021
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