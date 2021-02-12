В Украине продолжает действовать карантин, введенный из-за коронавируса.

Оккупанты убили двух украинских военных на Донбассе. Количество больных COVID-19 за сутки в Украине выросло почти на 5 тысяч.

Перемирие на Донбассе

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска за сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погибли двое защитников Украины.

Президент Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе заявил, что Украина не позволит российским наемникам сорвать режим прекращения огня.

Заболеваемость коронавирусом

В Украине за сутки коронавирус обнаружили у 4773 людей.

Всего с начала пандемии лабораторно подтверждено 1262867 случаев заболевания COVID-19, из которых 1106155 человек выздоровели 24174 - умерли.

Снежная непогода в Украине

Сегодня, 12 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки. Большинство областей засыплет снегом, дожди ожидаются лишь на востоке и в Крыму.

Главные новости Украины: что важно знать 12 февраля 2021

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Автор: Алина Вишневская