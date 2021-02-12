Снегопады не прекратятся и ударит мороз до -21°: прогноз погоды на выходные (карта)

В стране продолжит бушевать циклон.

Снегопад продолжит засыпать Украину / Фото: REUTERS

В ближайшую субботу Украину продолжит засыпать снегом. Сухо будет только на западе и юге страны. Днем ударит мороз: температура упадет до -11°. В воскресенье снегопады переместятся в западные области, на остальной территории местами выглянет солнце. Похолодание продолжится, на севере ночью температура упадет до -21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снегопад, температура воздуха ночью -13°, днем -11°. В воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, температура: -14°...-7°.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем -4°, облачно. В воскресенье ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями, ожидается снег.

В Луцке в субботу ночью -6°, днем -4°, облачно. В воскресенье - снегопад, ночью -6°, днем -1°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха -11°...-10°. В воскресенье снег закончится, температура ночью -9°, днем -5°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -8°, днем -6°. В воскресенье ожидается -9°...-3°, погода практически не изменится.

В Харькове в субботу - снегопад, температура ночью -14°, днем -9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -15°...-10°.

В Днепре в субботу - снег, температура ночью -12°, днем -9°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура составит -14°...-8°.

В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, снегопад, -11°...-6°. В воскресенье -12°...-6°, облачно.

Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье - облачность с прояснениями. Ночью ожидается -12°, днем -6°.

В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -11°, днем -7°. В воскресенье ночью -14°, днем -8°, снег прекратится, ожидается пасмурная погода.

В Северодонецке завтра облачность, температура ночью -11°, днем -6°. В воскресенье -14°...-8°, пасмурно.

Прогноз погоды в Украине на 13 февраля / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на 14 февраля / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура до -11°. В воскресенье пойдет небольшой снег, температура ночью -10°, днем -8°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -5°. В воскресенье - облачно, ночью -5°, днем до -1°, небольшой снег.

В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до -4°. В воскресенье температура днем повысится до -1°, а ночью упадет до -5°, ожидается небольшой снег.

В Сваляве завтра солнечно, -6°. В воскресенье - облачно, температура воздуха -10°...-2°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -4°. В воскресенье - облачно. Температура до -2°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура до -6°, в воскресенье - вглянет солнце, ночью -12°, а днем температура останется без изменений.

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