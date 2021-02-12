Снегопады не прекратятся и ударит мороз до -21°: прогноз погоды на выходные (карта)
В стране продолжит бушевать циклон.
В ближайшую субботу Украину продолжит засыпать снегом. Сухо будет только на западе и юге страны. Днем ударит мороз: температура упадет до -11°. В воскресенье снегопады переместятся в западные области, на остальной территории местами выглянет солнце. Похолодание продолжится, на севере ночью температура упадет до -21°.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На выходных в Украине постепенно прекратятся осадки и усилятся морозы
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается снегопад, температура воздуха ночью -13°, днем -11°. В воскресенье в столице будет облачно с прояснениями, температура: -14°...-7°.
- Во Львове в субботу ночью -5°, днем -4°, облачно. В воскресенье ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями, ожидается снег.
- В Луцке в субботу ночью -6°, днем -4°, облачно. В воскресенье - снегопад, ночью -6°, днем -1°.
- В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, снег, температура воздуха -11°...-10°. В воскресенье снег закончится, температура ночью -9°, днем -5°.
- В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -8°, днем -6°. В воскресенье ожидается -9°...-3°, погода практически не изменится.
- В Харькове в субботу - снегопад, температура ночью -14°, днем -9°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -15°...-10°.
- В Днепре в субботу - снег, температура ночью -12°, днем -9°. В воскресенье будет облачно с прояснениями, температура составит -14°...-8°.
- В Симферополе в субботу - облачно с прояснениями, снегопад, -11°...-6°. В воскресенье -12°...-6°, облачно.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают небольшую облачность, температура ночью -10°, днем -7°. В воскресенье - облачность с прояснениями. Ночью ожидается -12°, днем -6°.
- В Краматорске в субботу будет пасмурно, небольшой снег, температура ночью -11°, днем -7°. В воскресенье ночью -14°, днем -8°, снег прекратится, ожидается пасмурная погода.
- В Северодонецке завтра облачность, температура ночью -11°, днем -6°. В воскресенье -14°...-8°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет пасмурно, температура до -11°. В воскресенье пойдет небольшой снег, температура ночью -10°, днем -8°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -5°. В воскресенье - облачно, ночью -5°, днем до -1°, небольшой снег.
В Трускавце в субботу будет облачно с прояснениями, температура до -4°. В воскресенье температура днем повысится до -1°, а ночью упадет до -5°, ожидается небольшой снег.
В Сваляве завтра солнечно, -6°. В воскресенье - облачно, температура воздуха -10°...-2°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -8°, днем -4°. В воскресенье - облачно. Температура до -2°.
В Бердянске в субботу будет облачно, температура до -6°, в воскресенье - вглянет солнце, ночью -12°, а днем температура останется без изменений.
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- Винница-12°... -14°
- Днепр+5°... -12°
- Донецк+10°... -11°
- Житомир-12°... -13°
- Запорожье+6°... -12°
- Ивано-Франковск-11°... -13°
- Киев-10°... -14°
- Кропивницкий-7°... -14°
- Луганск+12°... -8°
- Луцк-11°... -14°
- Львов-10°... -14°
- Николаев-5°... -10°
- Одесса-6°... -11°
- Полтава+4°... -13°
- Ровно-12°... -15°
- Симферополь+9°... -10°
- Сумы+3°... -15°
- Тернополь-13°... -15°
- Харьков+6°... -12°
- Херсон-2°... -10°
- Хмельницкий-12°... -14°
- Черкассы-9°... -16°
- Чернигов-9°... -13°
- Черновцы-10°... -12°