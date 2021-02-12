Возле здания ОАСК более 50 активистов ВО «Свобода» и «Национального корпуса» провели митинг.

Активисты призвали президента Украины Владимира Зеленского ликвидировать Окружной административный суд Киева из-за отмены им решения Киевского городского совета о переименовании Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, возле здания ОАСК проходит акция, участие в которой принимают более 50 активистов партий «ВО «Свобода» и «Национальный корпус».

Активисты заявляют, что суд «обнаглел» и «полностью себя дискредитировал» своими украинофобскими решениями. «Мы сегодня обращаемся к Зеленскому, потому что это его прямые полномочия и его обязанность как гаранта Конституции, подать в Верховную Раду в качестве неотложного законопроект о ликвидации этого так называемого суда. У него есть монобольшинство для того, чтобы это проголосовать», - заявил бывший народный депутат (партия ВО «Свобода») Андрей Ильенко.

Он считает решение ОАСК об отмене решения Киевсовета о переименовании Московского проспекта на проспект Степана Бандеры «никчемным и провокацией».

Активисты убеждены, что апелляционный суд не поддержит решение ОАСК.

В конце акции некоторые активисты зажгли пиротехнические средства.

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Что предшествовало

О решении ОАСК об отмене переименования проспекта Степана Бандеры в Киеве стало известно сегодня, 11 февраля.

В суд с иском обратился общественный союз "Общественный контроль и порядок".

Административный иск обоснован тем, что оспариваемое решение принято с нарушением сроков, установленных законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики"; имеются сомнения относительно правомерности процедуры подсчета голосов при проведении голосования.

Также истец отметил, что названия улиц Кутузова, Суворова, переулка Кутузова, проспекта Московского, не подпадают под основания переименования по основаниям, изложенным в законе "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", поскольку указанные фамилии отсутствуют в списке лиц, созданном Украинским институтом национальной памяти, которые подпадают под действие положений указанного закона.

ОАСК решил админиск удовлетворить частично: признать противоправным и отменить решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве"; в другой части отказать.

Столичные власти готовят апелляционную жалобу относительно решения Окружного административного суда города Киева об отмене переименования трех улиц, переулка и проспекта.

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Автор: Виталий Саенко