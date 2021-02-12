Снежный коллапс продолжается: сегодня Украину накроют снегопады и метели, на дорогах будет скользко (видео)

Ночью в северных областях ожидается значительный снег.

В Украине продолжаются метели / Фото REUTERS

Сегодня, 12 февраля, в Украине, кроме юго-востока, сложные погодные условия, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега, гололед.

Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег (І уровень опасности, желтый).

"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращению движения автотранспорта. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - говорится в сообщении.

Сильные снегопады в Украине

По состоянию на сегодня, 12 февраля, 06:00, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.

"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской - до 90 см, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15 - 20 см)", - говорится в сообщении Укравтодора.

В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях наблюдался дождь при температуре 0°...+9°.