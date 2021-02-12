Снежный коллапс продолжается: сегодня Украину накроют снегопады и метели, на дорогах будет скользко (видео)
Ночью в северных областях ожидается значительный снег.
Сегодня, 12 февраля, в Украине, кроме юго-востока, сложные погодные условия, метели, снежные заносы, на дорогах гололедица. Порывы ветра 15-20 м/с.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Осадки усиливаются: во Львове выпал почти метр снега
На Сумщине, Полтавщине, Кировоградщине местами налипание мокрого снега, гололед.
Ночью в северных, Винницкой, Черкасской, Одесской и Николаевской областях значительный снег (І уровень опасности, желтый).
"Такие погодные условия могут привести к нарушению на отдельных участках дорог и улиц, прекращению движения автотранспорта. ГСЧС обращается к владельцам транспортных средств: воздержитесь от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставляйте транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега", - говорится в сообщении.
Сильные снегопады в Украине
По состоянию на сегодня, 12 февраля, 06:00, осадки усилились практически по всей территории Украины с интенсивным накоплением снега в западных, северных, центральных областях, в отдельных регионах с выпадением дождя.
"С начала действия циклона больше всего снега выпало во Львовской - до 90 см, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Ровенской, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской, Сумской областях (15 - 20 см)", - говорится в сообщении Укравтодора.
В Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях наблюдался дождь при температуре 0°...+9°.
- Винница-12°... -14°
- Днепр+5°... -12°
- Донецк+10°... -11°
- Житомир-12°... -13°
- Запорожье+6°... -12°
- Ивано-Франковск-11°... -13°
- Киев-10°... -14°
- Кропивницкий-7°... -14°
- Луганск+12°... -8°
- Луцк-11°... -14°
- Львов-10°... -14°
- Николаев-5°... -10°
- Одесса-6°... -11°
- Полтава+4°... -13°
- Ровно-12°... -15°
- Симферополь+9°... -10°
- Сумы+3°... -15°
- Тернополь-13°... -15°
- Харьков+6°... -12°
- Херсон-2°... -10°
- Хмельницкий-12°... -14°
- Черкассы-9°... -16°
- Чернигов-9°... -13°
- Черновцы-10°... -12°