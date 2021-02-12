Проверка назначена из-за распространения в эфире Азаровым пропаганды страны-агрессора.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил еще одну проверку телеканала «Наш» из-за распространения в эфире бывшим премьер-министром Николаем Азаровым пропаганды страны-агрессора, которая используется в информационной войне против Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацсовета.

Как отмечается, 15 декабря 2020 года в прямом эфире передачи «Марафон» (с повтором 16 декабря) Азаров, который вел диалог с ведущими программы Артемом Никифоровым и Ольгой Веремий, отрицал участие в вооруженном конфликте на Донбассе вооруженных сил Российской Федерации, игнорировал наличие незаконных вооруженных формирований, совершающих незаконные действия с использованием оружия на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

"Он возлагает ответственность за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на Вооруженные Силы Украины. Это имеет признаки разжигания вражды и усиления уже имеющегося военного противостояния, что может привести к дальнейшему росту насилия и агрессии в ОРДЛО и на всей территории Украины. Также в выступлении Азарова содержались ложные высказывания, которые упреждают решение Международного уголовного суда, мол, суд четко определил, что в Украине «имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы», - информируют в Нацсовете.

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При этом, ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию.

Отмечается, что поскольку собеседник, приглашенный к участию в программе, является постоянным участником передач телеканала «Наш», его позиция по вопросам вооруженного конфликта в Украине была неоднократно публично объявлена, а потому она должна быть известна руководству телекомпании.

"Это может свидетельствовать о сознательном намерении лицензиата формировать соответствующее направление собственной редакционной политики через разжигание национальной розни и распространение дезинформации. Такие действия вещателя могут дестабилизировать общество, обострить военное противостояние», - заявил госрегулятор.

Несмотря на это, Нацсовет на заседании 12 февраля приняла решение о проведении с 26.02.2021 по 12.03.2021 внеплановой невыездной проверки деятельности ООО «Наш 365» для выяснения соблюдения им следующих законодательных требований: абзаца четвертого части второй статьи 6; пунктами а), в) и с) части первой статьи 59 закона Украины «О телевидении и радиовещании»; части первой статьи 28 закона Украины «Об информации».

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Проверка телеканала "НАШ"

19 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проведет мониторинг телеканала «Наш» в связи с высказываниями бывшего народного депутата Елены Бондаренко в эфире 15 января.

Как отметили в Нацсовете, прозвучавшие высказывания имеют признаки скрытого призыва к агрессивным действиям, элементы пропаганды разжигания национальной вражды и ненависти.

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2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Вещание этих телеканалов прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля.

10 февраля в Верховном суде сообщили, что получили три иска, в которых обжалован указ президента о применении санкций к трем телеканалам. В частности, суд отказался открывать производство по иску одного из граждан, еще одно заявление суд оставил без движения, установив истцу срок для устранения недостатков.

Относительно третьего заявления в Верховном суде должны были решить вопрос об открытии производства в течение пяти дней со дня поступления.

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Автор: Инна Андалицкая