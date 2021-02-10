Односельчане о женщине отзываются хорошо.

Роженица из Ровенской области, которая спрятала ребенка в морозильную камеру, беременность от мужа и односельчан скрывала. На учете она не стояла и обратилась к медикам уже с кровотечением. Именно врачи заподозрили, что женщина после родов, и сообщили правоохранителям, которые и обнаружили младенца в морозильной камере.

Читайте такжеРодила и положила в морозилку: в Ривненской области мать подозревают в убийстве ребенкаКак говорится в сюжете ТСН, об инциденте стало известно после того, как муж привез в больницу гражданскую жену с сильным кровотечением и температурой. После осмотра медики и поняли, что женщина после родов. Чтобы выяснить, где ребенок, сразу позвонили в полицию.

"После родов у нее наблюдались признаки кровотечения, не отхождения плаценты. Половину крови она потеряла. Это анемия тяжелой степени", - говорит директор Дубровицкой больницы Руслан Бовгиря.

Предварительно, установлено, что роды у женщины были преждевременные, ориентировочно на 30-й неделе. Как говорят односельчане, от мужа и соседей 34-летняя Елена беременность скрывала.

Семью в селе характеризуют хорошо. Мужчина ездит на заработки, женщина работает продавщицей в местном магазине. У нее есть 11-летний сын от первого брака. Почему такое совершила, даже представить не могут.

"Я не могу даже поверить, что она может такое сделать. Она очень позитивная, по-моему, хорошая", - говорит пожилая женщина.

"Если она одно дитя сама подняла ноги, и чтобы такое совершить... Я не знаю, что с ней случилось. Мы все в селе шокированы. День всех трясет", - отмечает еще одна жительница села.

Из-за инцидента полицейские открыли производство по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка. Сейчас проводят экспертизу действительно ли девочка родилась мертвой. В случае подтверждения вины матери, она может оказаться за решеткой до 5 лет.

"Учитывая, что 9 лет работаю в полиции, то, что мы увидели на месте происшествия - это ужасная картина", - сказал руководитель следственного отделения Дубровицкой полиции Александр Коваль.

Сама же роженица в настоящее время в больнице. Ее жизни, говорят медики, уже ничего не угрожает.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН