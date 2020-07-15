В Ривненской области разрешили возобновить работу кафе, ресторанов и кинотеатров

Работа заведений возобновляется в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в регионе.

В Ривненской области в рамках ослабление карантина заведениям питания разрешили принимать посетителей внутри помещений, также возобновляется работа учреждений культуры и кинотеатров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято членами областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 15 июля.

«Ривненская область вышла из «красной зоны», поэтому принимать посетителей в помещениях ресторанов и кафе, других заведений питания разрешено», - отметил председатель Ривненской ОГА Виталий Коваль.

В частности, принятым решением предусмотрено возобновить работу заведений питания не только на открытых площадках, но и в помещениях при условии наполненности залов не более 50%, соблюдения обязательного температурного скрининга на входе, расстояния между столиками не менее двух метров, пребывания за столиком не более четырех человек.

Отмечается, что заведения общественного питания должны заканчивать работу в 23:00, проветривать и дезинфицировать помещения. Персонал должен обслуживать посетителей в средствах индивидуальной защиты.

Кроме того, вопрос о возобновлении работы ресторанов, кафе и баров в помещениях рекомендуется рассмотреть соответствующим городским и районным комиссиям по вопросам ТЭБ и ЧС.

Также разрешена работа учреждений культуры и кинотеатров при условии наполненности залов не более 50%.

По состоянию на утро 15 июля в Ривненской области зафиксировано 4813 случаев заболевания коронавирусом, из них 84 - летальные. Вылечился 3101 человек. За прошедшие сутки в области зарегистрирован 31 новый случай COVID-19.

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