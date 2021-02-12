Акции протеста проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

В Полтавской области участники акции протеста против высоких цен на газ снова перекрыли трассу «Киев-Харьков».

Читайте такжеОтопление и горячая вода по всей Украине не будут дорожать до конца зимы - ШмыгальКак сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, участники акции перекрыли трассу в нескольких местах и планируют это делать несколько часов.

В частности, протесты проходят в Полтаве, под Лубнами, Хоролом и Оржицей.

Пикетчики держат плакаты «Полтавский газ – украинцам по 3 гривни», «Тарифы ЖКХ – удавка на шее народа» и другие.

Как сообщил журналист местной телекомпании «Лубны» Александр Назарец, под Лубнами протестующие требуют от парламента и Кабинета министров принять решения, которые дадут возможность снизить цену на газ до, максимум, 3 гривен за кубометр, от НКРЭКУ - отмены лицензии ПАО «Лубныгаз», а от Лубенского городского совета - образования коммунального предприятия, которое вместо ПАО «Лубныгаз» будет обслуживать газораспределительные сети, что позволит снизить тариф на транспортировку газа по меньшей мере в два раза.

Из-за перекрытия движения под Лубнами образовались пробки из более 100 автомобилей с каждой стороны перекрытой трассы.

Ситуация с повышением тарифов на коммунальные услуги в Украине: что известно

С 1 января в Украине выросли тарифы на тепло и электроэнергию. Также в январе 2021 года цена на газ как товар достигала почти 11 гривен за кубометр. Кроме того, в 1,6 раза выросли тарифы на его транспортировку в дома граждан.

С начала января в ряде регионов Украины прошли акции протеста против повышения коммунальных тарифов.

После этого правительство установило предельную цену на газ для населения в размере 6,99 гривни за кубометр, которая будет действовать до 31 марта 2021 года.

В Полтавской области в течение января и в начале февраля состоялось несколько акций протеста против повышения коммунальных тарифов с перекрытием автодороги «Киев-Харьков».

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Автор: Олег Булашев