Горожанка выбросила животное с 10-го этажа жилого дома и добила ножом.

В Одессе будут судить женщину, жестоко убившую своего кота.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, прокуроры Суворовской окружной прокуратуры 6 апреля направили в суд обвинительный акт в отношении 56-летней одесситки.

Женщина подозревается в жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса).

Следствием установлено, что в феврале этого года она, во время внезапного приступа агрессии, сбросила животное с балкона своей квартиры на 10-м этаже жилого дома.

После этого злоумышленница вышла с кухонным ножом на улицу. Увидев, что животное выжило, нанесла ему удары ножом, от которых оно погибло.

Детали инцидента

22 февраля в полицию поступила информация о том, что во дворе одного из многоэтажных домов на Десантном бульваре в Одессе женщина жестоко убила кота.

Подозреваемая призналась правоохранителям, что после того, как кот поцарапал ей руку, выбросила его с 10-го этажа своей квартиры. Затем она добила его ножом и выбросила в мусорный бак.

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Автор: Лариса Козовая