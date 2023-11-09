Вместе с бывшей начальницей за решетку попал ее первый заместитель.

Бывшую главу Главного управления Государственной налоговой службы (ГНС) в Одесской области Наталью Чеботареву, которая три года назад пыталась подкупить прокурора, приговорили к 6 годам лишения свободы. Также приговор получил ее первый заместитель, действовавший вместе со своей начальницей.

Как сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры, следствием установлено, что глава региональной ГНС, действуя совместно со своим заместителем, предложила руководителю структурного подразделения прокуратуры ежемесячно предоставлять $25 тыс. За это сотрудник областной прокуратуры должен был не препятствовать налоговикам получать взятки от предпринимателей и не привлекать фигурантов к ответственности.

Отмечается, что бывшим руководителям областной ГНС оглашен приговор - оба признаны виновными в предложении и предоставлении взятки (ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса).

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Женщине назначено наказание в виде 6 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Также она лишена 5 ранга государственного служащего и права занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственной деятельности на три года. Ее экс-заместителю суд назначил 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также мужчину лишили ранга государственного служащего и права занимать аналогичные должности на такой же срок.

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В январе 2020 года в Одессе задержали и. о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы области Наталью Чеботареву, которую разоблачили на предложении и предоставлении $25 тыс. взятки руководителю структурного подразделения Одесской областной прокуратуры. Говорилось, что фигурантка предложила ежемесячную неправомерную выгоду за то, что тот не будет препятствовать противоправной деятельности сотрудников ГНС. Следователи задокументировали факт предоставления взятки, которая, несмотря на утверждения самих подозреваемых (руководительницы и ее заместителя), должна была стать первым траншем в дальнейшем "взаимодействии" с должностным лицом прокуратуры. По данным источников, вместе с Чеботаревой подозревали ее заместителя Владимира Мосийчука.

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