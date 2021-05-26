Вместе с сообщником он намеревался подкупить более 1 тыс. горожан.

Киевский районный суд Одессы вынес приговор председателю избиркома и ее сообщнику, которые на выборах мэра города в октябре 2020 года намеревались подкупить избирателей.

Об этом сказано в приговоре суда, вынесенном на прошлой неделе.

Отмечается, что председатель участковой избирательной комиссии № 511370 окружной избирательной комиссии № 136 Суворовского района Одессы с сообщником подобрали кандидатуры избирателей (1 тыс. 50 человек), которые за деньги должны были отдать свои голоса за определенного кандидата. Людям пообещали 1,2 тыс. грн каждому, общая сумма взятки составила 1 млн 260 тыс. грн.

Кандидатуры включили в списки, указав в них анкетные данные избирателей, места их регистрации и номера телефонов, для осуществления координации их действий и последующей передачи денег.

В дальнейшем, 15 октября, находясь по определенному адресу, председатель комиссии и сообщник получили неправомерную выгоду в размере 43,5 тыс. долл. (по курсу НБУ – 1 млн 231 тыс. 763 грн), но были разоблачены правоохранителями и задержаны.

Оба фигуранта признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с работой избирательных комиссий, комиссий референдума, образованных в порядке, предусмотренном избирательным законодательством Украины срок 5 (пять) лет. На основании ст. 75 УК Украины они освобождены от отбывания основного наказания с испытательным сроком на 2 года.

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Подкуп избирателей на выборах в Одессе

15 октября 2020 года в Одессе задержали председателя участковой избирательной комиссии и ее сообщника при получении более 40 тыс. долл. на подкуп избирателей. На следующий день глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что подозреваемый глава комиссии в 2015 году уже был осужден за преступление, связанное с выборами.

По словам Клименко, во время следственных действий изъято почти 45 тыс. долл., которые фигуранты (глава комиссии и его помощник) планировали использовать для дальнейшего подкупа избирателей. За один голос и голосование исключительно за определенного кандидата на пост Одесского городского головы в избирательном бюллетене гражданам предлагали порядка 1 тыс. грн.

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Автор: Лариса Козовая