По данным чиновника, оккупанты устроили в городе очередную волну жестоких зачисток. А нисталляцию "ЯлюблюМариуполь" оккупанты вывезли за город.

Российские оккупанты организовали новую волну жестоких зачисток и проверок в Мариуполе.

Об этом сообщил советник городского председателя Мариуполя Петр Андрющенко. По его данным, на этот раз окрестности города и сектор частной застройки в приоритете. "Осмотр, обыск, раздевание. Опять исчезли люди просто так. Никаких видимых причин - просто ротация Росгвардии и ФСБ... Нелюди", - прокомментировал Андрющенко.

Кроме того, чиновник сообщил, что улица Николаевская - центр истории Мариуполя, теперь разграблена и разрушена. "Разграблены и снесены купеческие дома. Первая гимназия, разбирающаяся на кирпичи. Такое впечатление, что единственный дом в этой части, что действительно ремонтируют - дом НКВД. Хотя логично. Палачи отдают дань застенкам", - прокомментировал он.

К тому же оккупанты убрали инсталляцию "ЯлюблюМариуполь!". Они вывезли ее за город и выбросили. "Инсталляции "ЯлюблюМариуполь!" больше нет. Как и самого Мариуполя", - написал советник мэра.

Кроме того, по данным Мариупольского горсовета, в оккупированном городе массово вырубают деревья. "Захватчикам было мало разрушить дома, теперь они разрушают и всю экосистему города. Реку Кальчик превратили в стихийную свалку, а еще и строят там перекрытия с применением шлака. На берегу Азовского моря уже неоднократно фиксировали мертвых дельфинов и рыб. Теперь взялись за вырубку деревьев", - рассказали о ситуации в Мариуполе в горсовете.

Там уточнили, что жители города жалуются в местных пабликах на массированную вырубку деревьев в центре Мариуполя. В частности, их вырубили возле центрального корпуса Приазовского государственного технического университета.

Как говорится в сообщении горсовета, на вопрос рабочим зачем это делается, они ответили – для того, чтобы было лучше видно выполненные работы.

Ситуация в Мариуполе

Мариуполь почти полтора года находится в оккупации. За это время россияне успели серьезно стереть украинскую идентичность города и продолжают это делать. Они делают вид, что реставрируют городские здания, но на самом деле скрывают следы своих преступлений.

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