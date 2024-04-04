В результате того удара погибли 13 человек, среди которых было трое детей.

Пожизненное заключение получил российский агент, который навел ракетный удар оккупантов по кафе в Краматорске в июне 2023 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В результате скорректированного предателем ракетного удара по кафе в центре Краматорска 27 июня погибли 13 человек, среди которых трое детей, еще 64 человека получили ранения различной степени тяжести.

В СБУ отметили, что тогда контрразведка СБУ задержала злоумышленника "по горячим следам". Им оказался местный житель, который еще до начала полномасштабного вторжения был завербован военной разведкой РФ.

Видео дня

По данным следствия, 27 июня прошлого года он получил вражеское задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей.

"Для выполнения этого указания агент провел скрытую видеосъемку заведения и переслал отснятый файл российскому куратору. После получения агентурной информации оккупанты осуществили прицельный ракетный удар по кафе, в котором находились люди", - сказано в сообщении.

Расследование установило, что вражеским корректировщиком является житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Он неоднократно высказывал свои прокремлевские взгляды и таким образом попал в поле зрения российской спецслужбы.

По материалам Службы безопасности суд признал его виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса ("государственная измена, совершенная в условиях военного положения").

Удар по кафе в Краматорске

Оккупанты вечером 27 июня нанесли ракетный удар по городу Краматорск. Министр внутренних дел Игорь Клименко тогда сообщил, что было два ракетных удара - Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов.

Среди погибших в кафе были сестры-близняшки - Юля и Аня Аксенченко. В пиццерию школьницы пришли с папой. После взрыва сестры еще были живы, они позвонили маме и сказали, что их завалило. Аню и Юлю слишком долго искали, их тела смогли достать только ночью.

Среди пострадавших в результате ракетного удара россиян по кафе в Краматорске тогда были и трое граждан Колумбии, которые находились в Украине с журналисткой миссией. Неправительственная организация Aguanta Ucrania тогда сообщила, что в момент российской атаки в кафе находились колумбийский политик Серхио Харамильо, писатель Эктор Абад Фасиолинсе и журналистка Каталина Гомес Анхель.

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