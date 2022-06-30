Спасатели советуют закрыть ТРЦ, которые не имеют бомбоубежищ и укрытий.

В Киеве запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах.

Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".

Соответствующее решение уже приняла военная администрация города.

"Руководитель любого объекта несет ответственность за жизнь и здоровье как персонала объекта, так и людей, которые находятся на его территории. Поэтому, прежде всего, это ответственность руководителя. Второе - это уже ответственность каждого человека", - отметила она.

Также спасатели рекомендуют закрыть ТРЦ, которые не имеют бомбоубежищ и укрытий.

Они требуют от руководства таких заведений, чтобы во время тревоги звучала не только сирена, но и пошаговый план действий для персонала и посетителей.

Удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге

27 июня Вооруженные Силы РФ совершили ракетный обстрел торгового центра Кременчуга в Полтавской области. Сообщалось о 18 погибших и десятках пострадавших.

По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что Украина ответит на удар по ТЦ.

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