В Киеве запретили работу детских развлекательных площадок в торговых центрах.
Об этом рассказала пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага в эфире телеканала "Киев".
Соответствующее решение уже приняла военная администрация города.
"Руководитель любого объекта несет ответственность за жизнь и здоровье как персонала объекта, так и людей, которые находятся на его территории. Поэтому, прежде всего, это ответственность руководителя. Второе - это уже ответственность каждого человека", - отметила она.
Также спасатели рекомендуют закрыть ТРЦ, которые не имеют бомбоубежищ и укрытий.
Они требуют от руководства таких заведений, чтобы во время тревоги звучала не только сирена, но и пошаговый план действий для персонала и посетителей.
Удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге
27 июня Вооруженные Силы РФ совершили ракетный обстрел торгового центра Кременчуга в Полтавской области. Сообщалось о 18 погибших и десятках пострадавших.
По данным командования Воздушных сил, ракеты Россия выпустила с дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Самолеты взлетели с аэродрома Шайковка, а пуски осуществлялись из Курской области.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал это одним из самых дерзких террористических актов в истории Европы. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заверил, что Украина ответит на удар по ТЦ.
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