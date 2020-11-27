Медработники требовали взятку от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установление ему группы инвалидности.

В Киеве сообщено о подозрении двум медработникам, которые требовали 40 тыс. грн за присвоение группы инвалидности.

Читайте такжеСБУ задержала руководителя подразделения "Укрзализныци" на взятке в 100 тысяч гривен (фото)Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, на получении взятки задержан председатель специальной кардиологической МСЭК №2 и заведующего кардиологическим отделением КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №1» Святошинского района (ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Согласно материалам следствия, медработники требовали 40 тыс. гривен от гражданина за направление на медико-социальную экспертизу и установление ему группы инвалидности.

Вчера, 26 ноября, медработников задержали «на горячем» после получения ими части взятки.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении и готовится ходатайство к следственному судье об избрании им меры пресечения.

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Автор: Юлия Янкевич