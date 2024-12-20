Вражеские беспилотники заходили на столицу волнами.

Ночью российские оккупанты несколькими волнами запускали ударные беспилотники по Киеву.

Об этом говорится в сообщении КГВА. "Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды. Силами и средствами ПВО все российские дроны, которые угрожали Киеву, были вовремя обнаружены и обезврежены на подступах к городу и на территории столицы", - детализировала столичная власть.

В результате атаки российских дронов, предварительно, зафиксировано падение обломков в Деснянском районе столицы на территорию нежилой застройки. "Информации о критических разрушениях, пожаре или пострадавших не поступало", - уточнили в КГВА.

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Война в Украине: новости

Российски диктатор Путин использует ракету "Орешник" как пропагандистский инструмент, поэтому он снова может ударить ею по Украине, чтобы поддерживать свой имидж и всех запугивать, об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Вооруженные силы РФ применили против Украины уже все, что у них есть, но от российского диктатора Владимира Путина можно ожидать чего угодно, поэтому не стоит пренебрегать сигналами воздушной тревоги, предупредил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк 14 декабря.

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