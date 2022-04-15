На въездах в Киев возникают автомобильные очереди.

Ежедневно в столицу возвращается несколько десятков тысяч жителей, которые перед тем эвакуировались или вынужденно выехали, из-за этого осложняется дорожное движение.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник в эфире национального телемарафона

"Каждый день возвращается много, мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно заезжают в город Киев", - сказал он.

Относительно проблем, которые в связи с этим возникают, Поворозник отметил, что это – транспортные, поскольку город усиленно готовился к обороне и сводил фортификационные сооружения и блокпосты, которые сейчас затрудняют трафик.

Других логистических проблем в отношении продовольствия или товаров первой необходимости - нет.

Перед этим столичные власти и представители Минобороны неоднократно отмечали, что возвращаться в столицу еще рано, так как остается большая угроза ракетных обстрелов.

В течение нескольких последующих дней есть существенная опасность ракетных ударов, поэтому гражданам рекомендовано использовать укрытия в случае воздушной тревоги и не относиться к предупреждениям легкомысленно.

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