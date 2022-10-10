Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы.

Из-за массированной ракетной атаки РФ объектов критической инфраструктуры Киева и области в столице и регионе применяются графики аварийного отключения электроснабжения потребителям.

Такое заявление сделал мэр Киева Виталий Кличко.

"Частично ограничено электроснабжение промышленных клиентов и части бытовых клиентов Киева и всей области", – отметил он. Видео дня

"Энергетики вместе со спасательными службами делают все необходимое, чтобы максимально быстро восстановить нормальную работу энергосистемы", – добавил мэр.

Кличко также сообщил, что Киевводоканал ликвидирует в центре столицы поврежденную водопроводную сеть, но давление в сети уже нормализовали, и водоснабжение обеспечено.

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