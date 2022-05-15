Уже с 16 мая начнется расселение.

Харьковский метрополитен готовится к возобновлению работы. Людей, для которых подземка стала домом, расселят.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в комментарии журналистке ICTV Татьяне Доцяк.

По словам мэра, открытие возможно в ближайшие пару недель.

"Мы говорили с руководством метрополитена... Вначале был такой вывод, вы знаете, что при сильных бомбежках у нас был посечен метромост. Сегодня нам дают заключение, что метромост пока в нормальном состоянии и через него можно пропускать составы метрополитена. Поэтому, я думаю, неделя, полторы, две и первые поезда уже начнут ходить по метрополитену!", - говорит Терехов.

Уже с 16 мая начнут переселять людей, которые спасались от обстрелов в метро.

"Начнем переселять людей, которые живут на станциях метрополитена, в общежития, предоставлять им все необходимые условия: продукты питания, кормление, медикаменты, постельные принадлежности", - заверил мєр.

Как писал УНИАН, российские оккупанты оказались неспособны взять штурмом Харьков. Потому вражеские войска покидают окрестности города, двигаясь в сторону российско-украинской границы.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, относительное спокойствие вызвано в первую очередь контрнаступлением подразделений Вооруженных сил Украины, которые отбросили российских военных от города.

Вас также могут заинтересовать новости: