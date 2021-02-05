Супруги отказываются от помощи и образ жизни не меняют.

В Днепре пара уже 7 лет живет под открытым небом. Свое семейное гнездо они обустроили в заброшенной постройке, а сейчас ждут пополнение.

Читайте такжеИсчезновение младенца в Днепре: ребенка нашли в выгребной ямеОб этом в соцсети рассказала днепрянка Вера Танская, передает ТСН. По ее словам, супруги на улице уже много лет. Ему — 56, ей 37. Сейчас женщина находится на седьмом месяце беременности.

"Могу смело утверждать, что это — не алкоголики. Для таких условий достаточно чистые. Готовят и спят, а также моются под открытым небом в любую погоду. Спят также. Единственным укрытием служит сооружение. Живут наши робинзоны из мусорных баков и того, что привозят их знакомые. От помощи отказываются и не хотят принимать ", - пишет Танская.

Почему люди оказались на улице, женщина не знает.

Пользователей Сети эта история обеспокоила. Люди больше переживают за то, в каких условиях будет расти ребенок, когда появится на свет.

"Не надо их трогать. Они никому вреда не сделали. Живут себе, как им нравится. От помощи отказались, значит их все устраивает. Не нужно решать за них, что им делать";

"Сколько раз им предлагали работу. Она уже двоих детей оставила в роддоме после рождения. Я уверена, что и этого малыша она оставит", - пишут пользователи.

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Автор: УНИАН