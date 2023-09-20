За содеянное работникам ТЦК может грозить 5-10 лет лишения свободы.

Мужчину, которого почти неделю силой удерживали и пытали в ТЦК в городе Самбор Львовской области, перед этим задержали при попытке нелегально пересечь границу с Польшей.

Об этом рассказала советница по стратегическим коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян в эфире национального телемарафона. "Пострадавший находится на обследовании врачей. Мужчина родом из Харьковщины, призывного возраста. Его задержали на границе с Польшей, когда он пытался нелегально пересечь границу", - сообщила она и добавила, что соответствующие службы составили протокол о нарушении правил пересечения госграницы.

"Его поймали, предложили пойти в ТЦК и встать на учет, потому что он является военнообязанным. В самом ТЦК ему советовали пройти ВВК и пойти служить. Он отказался. То, что на видео, является продолжением развития этих событий. Но это не оправдывает работников ТЦК, совершивших физическое насилие", - рассказала детали Сапьян.

Видео дня

Она добавила, что за содеянное работникам ТЦК может грозить 5-10 лет лишения свободы.

Скандал вокруг ТЦК Самбора

19 сентября в соцсети распространили видео, на которых человек в военной форме бьет мужчину в штатском. Пострадавший заявлял, что он харьковчанин и в ТЦК его держат почти неделю.

Через несколько часов после обнародования видео Львовский облвоенкомат и ГБР сообщили о начале расследования.

А сегодня утром стало известно, ГБР задержало фигурантов этого дела из ТЦК.

Вас также могут заинтересовать новости: