В настоящее время в Норвегию прибыло около 2000 беженцев из Украины.

Норвегия планирует принять около 30 тыс. украинских беженцев в этом году, но готовится к ситуации, в которой может прибыть до 100 тыс. человек.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сообщает Reuters.

Если прибытие в Норвегию приблизится к самому высокому из этих прогнозов, стране с населением 5,4 млн человек придется разместить беженцев на спортивных аренах, складах и даже палатках, добавил он.

"Это не самый вероятный сценарий, но мы должны иметь планы и быть готовыми, потому что это может произойти", - сказал Стьоре.

В настоящее время в Норвегию прибыло около 2000 беженцев, и правительство страны заявило, что вскоре примет еще 5250 человек, в том числе 2500, выехавших в Молдову.

По данным ООН, за последние три недели из Украины выехали около 3,2 млн человек.

Как сообщал УНИАН, 17 марта власти Чехии предупредили, что больше не смогут принимать украинских беженцев. Страна приняла уже 270 тыс. украинских граждан. В самой Чехии проживает более 10 млн человек и эта страна не граничит с Украиной.