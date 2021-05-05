Ему также инкриминируют ст. 222 Уголовного кодекса РФ ("незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов").

Незаконно арестованному в оккупированном Крыму журналисту Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения.

Читайте такжеФСБ пытала током незаконно арестованного в оккупированному Крыму журналиста Есипенко – СМИОб этом Крымской правозащитной группе сообщила его жена Екатерина Есипенко.

По ее информации, к обвинению добавили ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов) Уголовного кодекса России.

Задержание Есипенко в Крыму

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала Есипенко.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже.

Есипенко избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Впоследствии выяснилось, что Есипенко как внештатный журналист сотрудничал с проектом Радио Свобода - "Крым.Реалии".

Адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладина, с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа. Она также заявила о давлении и пытках, которые оккупанты применяли к ее мужу. Есипенко отметила, что боится за его жизнь.

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Автор: Антонина Доломанжи